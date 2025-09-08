En el reciente episodio de Yo Soy 2025, un participante de nombre Helder Rocío llegó con la intención de imitar a Jhonny Orozco, el recordado vocalista del grupo Néctar. “Mirando la televisión vi la publicidad y mandé mi vídeo”, explicó el participante, quien también compartió que había estado “cantando las canciones del personaje y lo vengo imitando seguido desde hace un mes”, lo que despertó ciertas dudas en los jurados.

Finalmente, Helder develó su propósito: “Vengo a imitar a Jhonny Orozco”, revelando que su imitación estaba dedicada al fallecido cantante, pero ¿logró captar la esencia del famoso vocalista?

La respuesta fue clara y rápida. Ricardo Morán fue el primero en dar su veredicto: “No estamos cerca a Johnny Orozco, yo voy a decir que no”. Luego, tanto Jely Reátegui como Carlos Alcántara también se unieron a la negativa, dejando a Helder sin el pase a la siguiente ronda.

A pesar de sus esfuerzos, el participante no pudo convencer a los jurados y no pasó a la siguiente etapa del concurso.

¿Crees que Helder Rocío tuvo lo necesario para representar a Jhonny Orozco? ¿Qué opinas de su imitación? No te pierdas más sorpresas en Yo Soy 2025.

