En Yo Soy 2025 un imitador que originalmente se presentó en Chiclayo como Luis Miguel, llamó la atención del jurado al cambiar completamente de registro y aparecer caracterizado como Quico. Aunque en ese momento no logró avanzar, el joven no se rindió.

Más adelante regresó con una nueva apuesta, esta vez imitando al cantante venezolano Nacho, con quien convenció a los jueces y consiguió quedarse en la competencia.

En las pre galas de hoy, el concursante confirmó su talento al obtener su pase directo a las galas y conciertos en vivo. “Estoy temblando de la emoción, estoy para dar todo de mí como Nacho”, expresó muy conmovido y, entre risas, también volvió a hablar con la voz de Quico.

¿Será capaz de consolidarse en la competencia y llegar hasta la gran final? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

