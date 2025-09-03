Yo Soy 2025 dejó una curiosa anécdota cuando un participante le recordó a Carlos Alcántara un encuentro inesperado que tuvieron hace casi dos décadas. Durante el casting realizado en Chiclayo, el hombre confesó que venía desde Chongoyape, lugar que se encuentra a unas seis horas de la ciudad, para intentar formar parte del programa.

Carlos Alcántara lo observó fijamente durante un momento, como si estuviera tratando de recordar algo. Tras unos segundos, le preguntó: “Tú y yo nos hemos visto antes, ¿has estado en algún programa anterior?”. El participante, de nombre Luis Ramírez, se mostró algo sorprendido, pero rápidamente admitió que sí, se habían cruzado antes.

“Estábamos en la playa Los Órganos”, recordó Luis con una sonrisa. “Estabas como a 150 metros y cuando hicimos contacto visual, nos quedamos mirándonos durante unos segundos”. Aquel encuentro en la playa fue una experiencia divertida que quedó grabada en su memoria, aunque muchos años después, Luis llegaba con un nuevo objetivo: imitar a Eduardo Franco.

Sin embargo, la imitación de Luis no fue lo que los jueces esperaban. Aunque su esfuerzo fue evidente, su interpretación no logró captar la esencia de Eduardo Franco. Con mucha pena, el participante recibió la negativa de los jueces y no pudo avanzar de ronda, aunque se llevó el recuerdo de una anécdota que quedará en la historia de Yo Soy.

