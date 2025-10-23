En Yo Soy, la energía del rock volvió a apoderarse del set cuando Diego Masías subió al escenario decidido a dejarlo todo. “Trabajo en el rubro de la música, alquilo equipos de sonido y canto”, contó el participante, quien además reveló que tenía una banda tributo a AC/DC desde hace más de cinco años.

Masías llegó para imitar a Bon Scott, el icónico vocalista original de la banda australiana, y logró sorprender al jurado. Ricardo Morán comentó: “Tenemos muchos Brian Johnson postulando a Yo Soy, así que un Bon Scott no nos vendría mal. Me ha sorprendido y está bastante bien”.

Finalmente, los tres jurados coincidieron en que su presentación fue sólida y le dieron un sí unánime para continuar en la competencia.

¿Podrá mantener ese nivel en las siguientes etapas? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

