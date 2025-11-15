En la más reciente edición de “Yo Soy”, Marisela llegó desde República Dominicana para imitar a Elena Berroa, mostrando una personalidad cálida y un tono de voz que llamó la atención del panel.

Jely Reátegui comentó que no lograba sentir al personaje original dentro de la presentación, pero resaltó que tenía “un bonito tono de voz” y un carisma especial. Le recomendó tomar clases de canto y considerar iniciar un proyecto personal, pues veía en ella un potencial artístico real. Su voto fue un no, pero acompañado de motivación.

Ricardo Morán coincidió plenamente con su compañera. A pesar de darle también un no, destacó que veía en Marisela “un talento nato para el canto”, insistiendo en que debería desarrollarlo con formación vocal para poder crecer en ese camino. Reafirmó el consejo de tomar clases de canto para fortalecer ese potencial.

Por su parte, Cachín Alcántara se sumó al reconocimiento general hacia su talento, animándola a no desanimarse por el resultado y a seguir mejorando y creciendo, pues veía en ella cualidades que podrían llevarla lejos.

¿Podrá Marisela regresar más adelante con una propuesta más sólida? ¿Seguirá el camino del canto de manera profesional? ¡No te pierdas lo que seguirá ocurriendo en Yo Soy!

