En los vibrantes castings de Yo Soy, nunca se sabe con qué te puedes encontrar. Esta vez, un joven participante impactó desde el primer segundo al subir al escenario con una máscara metálica que generó misterio y expectativa. “Yo Soy fan del metal desde los 13 años y esta técnica la vengo practicando desde los 15”, explicó con firmeza cuando Ricardo Morán le preguntó por qué había elegido a ese personaje.

El concursante, que imitó al vocalista Corey Taylor de Slipknot, relató con orgullo: “Lo interpreto desde hace un año y poco más. Tengo mi banda, tenemos presentaciones y salimos a distintos escenarios como Slipknot”. Su potente voz gutural y presencia escénica lograron captar la atención del jurado desde el primer verso.

Al finalizar su interpretación, Ricardo Morán comentó: “Cuando llegaste al coro, se te ha entendido mucho más”, y tras pedirle repetir esa parte, los tres jurados coincidieron en que merecía pasar a la siguiente ronda. ¡Un sí rotundo!

¿Podrá este imitador enmascarado seguir sorprendiendo con su energía y talento? No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!