Yo Soy 2025: Participante llega al casting a ¿VENDER PRODUCTOS?
Un concursante colombiano sorprendió en el casting de Yo Soy 2025 con su desbordante energía y su imitación de Maluma.
En el tercer día de casting de la segunda temporada de Yo Soy, un participante con acento colombiano dejó a todos los presentes con una sonrisa. Se trató de Juan Diego Salas, quien llegó con una presentación tan entusiasta que por momentos parecía que intentaba vender un producto más que cantar.
“Soy profesor de danza, improviso, actúo, canto y bailo”, dijo el participante antes de interpretar “Hawai” de Maluma, sorprendiendo al jurado con su voz y su desplante escénico.
Si bien los jueces notaron que aún debía mejorar el acento, su talento fue suficiente para convencerlos. “Trabaja un poco más el acento, pero estás muy bien”, coincidieron antes de darle un rotundo “sí” unánime.
¿Será este “Maluma” capaz de conquistar al público peruano? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy 2025 y descubre qué más traerá esta temporada.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!