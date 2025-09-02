Yo Soy 2025: Participante llega a imitar a vocalista de Indochine, ¿es idéntico?
Un profesor de inglés y fanático de la banda intentó sorprender al jurado, pero no logró convencerlos con su imitación de Nicola Sirkis.
En Yo Soy 2025, Adolfo Rojas, un hombre de 30 años, llegó decidido a impresionar con su imitación de Nicola Sirkis, el vocalista de la banda francesa Indochine. “Estoy aquí para ver si puedo entrar a las galas”, expresó con seguridad, pero Mauri Stern rápidamente lo retó: “Sé más seguro con lo que dices”, a lo que Adolfo respondió: “Voy a estar en las galas, de todas maneras”.
Adolfo, quien trabaja como profesor de inglés en un colegio en San Juan de Lurigancho, comentó que conocía al personaje desde hace muchos años, pero que lo venía preparando desde hacía solo dos meses. Decidido a dar lo mejor de sí, subió al escenario a cantar, pero no logró convencer al jurado.
Ricardo Morán se mostró sorprendido por la actuación: “Estoy sorprendido porque Mauri Stern te ha dejado cantar toda la canción”. Sin embargo, Mauri Stern fue más crítico: “Le falta un montón de chamba, es muy pronto, pero no”. Finalmente, Adolfo no pasó a la siguiente ronda.
