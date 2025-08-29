En el set de Yo Soy, un participante venezolano llegó decidido a emocionar al jurado con su imitación de Guillermo Dávila. “Es la primera vez que vengo a Yo Soy”, dijo con nerviosismo, para luego confesar que solo se dedicaba al canto y trabajaba como mariachi.

El concursante, de nombre Miguel Chuluiza, interpretó uno de los clásicos del artista. Sin embargo, la audición no convenció a los jueces. Jely Reátegui fue clara en su devolución: “Me parece que no es el timbre y que hay algunos problemas en la afinación”, señaló antes de darle un voto negativo.

Finalmente, Ricardo Morán y Carlos Alcántara coincidieron con ella y también votaron “no”, cerrando la posibilidad de que Miguel continúe en la competencia.

¿Llegará un nuevo imitador de Guillermo Dávila que logre conquistar al jurado en Yo Soy? No te pierdas las siguientes presentaciones del programa.

