Yo Soy 2025: participante IMPACTA al jurado como Héctor Lavoe
El participante logró su pase a la siguiente ronda tras una segunda oportunidad en el escenario.
Actualizado el: 26 octubre 25 | 12:41 am
En Yo Soy, Alfredo Vera llegó decidido a conquistar al jurado con su imitación de Héctor Lavoe, pero su presentación generó opiniones divididas desde el inicio. Cachín Alcántara le señaló que, si bien tenía un timbre muy cercano al del recordado salsero, aún había problemas de afinación, por lo que le pidió interpretar una segunda canción antes de decidir. Ricardo Morán coincidió en que “faltaba matiz”, ya que este tipo de interpretación exige narrar una historia con emoción y control vocal, a pesar de que en tono y físico había similitudes con el original.
En la segunda imitación, Ricardo Morán destacó una mejora notable y, reconociendo que el participante ha desarrollado su talento “en la calle”, lo animó a seguir trabajando la técnica para adaptarse mejor al escenario y le dio el sí. Cachín también terminó aprobándolo, aunque le recalcó que aún no lograba llegar a los momentos más críticos de las canciones. Finalmente, Jely Reátegui le dio la bienvenida a la siguiente etapa y le recomendó trabajar en los matices y evitar lo estridente en su voz.
¿Seguirá Alfredo creciendo en su imitación de Héctor Lavoe? ¿Sorprenderá aún más al jurado?
