En Yo Soy 2025, los participantes destacan por ser prodigios de imitación que se parecen al 100% a sus personajes reales. Sin embargo, un concursante que quiere sí o sí avanzar a la siguiente ronda, llegó con tres imitaciones distintas para impresionar al jurado.

Víctor Williams fue el nombre que destacó en esta presentación. Primero imitó a Ken Y con la canción “Princesa”, pero su interpretación no convenció a los jurados. Luego intentó con Marc Anthony y finalmente con Jerry Rivera; sin embargo, no logró el pase en ninguna de sus tres actuaciones.

Jely Reátegui, en representación del jurado, comentó: “Ha sido muy divertido saber que puedes imitar a los tres”, aunque su voto fue negativo, al igual que el resto del panel.

¿Será que Víctor intentará mejorar para la próxima oportunidad y convencer al jurado? No te pierdas todos los detalles en el programa de Yo Soy.

