En el escenario de Yo Soy, un concursante proveniente de Moyobamba sorprendió con una audición muy particular. “He venido una sola vez antes a Yo Soy”, dijo con humildad. Luego agregó: “Soy de Moyobamba y me dedico a cantar como mariachi y en una orquesta”, dejando ver su experiencia en escenarios diversos.

Llegó preparado para imitar a Pedro Fernández, pero a mitad de su presentación, Ricardo Morán le pidió un giro: interpretar algo de Juan Gabriel. El participante aceptó sin dudar y cambió el tono, mostrando versatilidad y dominio vocal.

Jely Reátegui valoró el esfuerzo, pero fue sincera: “Siento que la emoción te ha jugado un poco en contra, Juan Gabriel tiene mucho peso. Me gustaría verte en una siguiente etapa, sigue las recomendaciones porque es un gran artista”.

Por su parte, Carlos Alcántara quedó sorprendido por su capacidad de adaptación y también le dio un sí.

