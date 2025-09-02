En Yo Soy 2025, Marco Antonio, quien se presentó como coreógrafo, actor, comediante, payaso y “etc, etc, etc”, llegó con una gran variedad de talentos. “En mis eventos canto, tengo unipersonales”, explicó antes de subirse al escenario.

El participante vino a imitar a Leonardo Favio y se animó a interpretar “Llovía como llueve”. Sin embargo, antes de que comenzara a cantar, los jurados no tenían muchas expectativas sobre su imitación.

Al terminar su presentación, las opiniones fueron divididas. Mauri Stern fue claro y le dijo que no pasaba a la siguiente ronda, mientras que Jely Reátegui lo apoyó y le dijo que sí.

Finalmente, todo se decidió con el voto de Ricardo Morán, quien, tras unos segundos de reflexión, comentó que “aún faltaba un poco más de trabajo” y lamentablemente, Marco Antonio no logró clasificar a la siguiente etapa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!