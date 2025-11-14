El participante Mauricio Tello ingresó al escenario demostrando que venía decidido a encantar, y en medio de su conversación con los jueces, afirmó con determinación: “Yo Soy” Chris Martin. Desde el inicio, hubo risas, curiosidad y elogios al notar que él mismo había creado su propio vestuario, explicando que lo armó de manera “rudimentaria” con materiales de una librería cerca de su casa, detalle que sorprendió positivamente al jurado.

Apenas comenzó la música, Mauricio se transformó: saltó, bailó y recorrió todo el escenario, imitando las explosivas expresiones corporales del líder de Coldplay. Su energía era tal que los jueces no pudieron evitar moverse y reír, siguiendo algunos de sus pasos. La escena se volvió un pequeño festival: luces, movimiento y un participante completamente entregado a su personaje.

Los jueces aplaudieron su creatividad, su energía y la valentía de construir su propio vestuario, elogiando lo bien que había captado el espíritu del artista. Sin embargo, pese al entusiasmo generado: Mauricio recibió un “no” de parte del jurado.

¿Crees que merecía una segunda oportunidad? ¿Te sorprendió la decisión del jurado? No te pierdas todo lo que viene y sigue disfrutando de las presentaciones en Yo Soy.

