En esta temporada de Yo Soy, las sorpresas no solo ocurren en el escenario, ¡también en la calle! Esta vez, Diana Sánchez salió a recorrer los alrededores del set de casting y encontró a una joven decidida a demostrar su talento. “Yo Soy de Chiclayo y estoy emocionada porque es muy loca la forma como llegué aquí”, dijo la participante apenas subió al escenario.

La joven relató: “Salí en mi horario de refrigerio y justo vi a Diana Sánchez, me acerqué y me animé a cantar”. Tras escucharla imitar brevemente a Karol G, Diana no dudó en llevarla directo al casting oficial. “Mi mamá me trajo parte del vestuario, y aquí estoy”, contó con una sonrisa.

En el escenario, interpretó un tema de Karol G y recibió muy buenos comentarios. Jely Reátegui le dijo: “Es valiente que hayas venido y te arriesgues, eso lo agradecemos. Hay cosas por trabajar, pero yo voy a decir que sí”. Por su parte, Ricardo Morán añadió: “Tienes una linda voz y mucho carisma, si trabajas más en eso, tu futuro estaría en el canto y los escenarios”.

La joven clasificó a la siguiente ronda y dejó un mensaje muy claro: “Jefe, no me descuente”, riendo.

¿Hasta dónde llegará esta talentosa joven que dejó todo por su sueño? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

