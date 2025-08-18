Yo Soy 2025: Participante decide IMITAR a Jimi Hendrix con pocos días de preparación, ¿logró pasar de ronda?
Un participante de Chiclayo intentó sorprender al jurado con una imitación que preparó en cuestión de horas.
Actualizado el: 18 agosto 25 | 11:12 pm
En Yo Soy, un concursante confesó que decidió imitar a Jimi Hendrix después de ver una publicidad del programa durante un partido de vóley transmitido por Latina. “No dormí porque se me pegaron sus canciones a la cabeza”, reveló Danilo Oliva, quien llegó al casting con apenas unas horas de preparación.
El joven cantó con entusiasmo y hasta se acompañó con la guitarra para demostrar su talento musical; sin embargo, la imitación no logró convencer al jurado.
Ricardo Morán destacó: “Tienes una gran voz, incluso eres un gran músico, pero no lograste el timbre de Hendrix”. Finalmente, el participante no pudo pasar de ronda.
¿Habrá afinado su imitación para intentarlo nuevamente? Descúbrelo cada noche en Yo Soy.
