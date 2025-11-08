Yo Soy 2025: participante con una GRAN ACTITUD, ¿pero logró convencer al jurado con su imitación de Bruno Mars?
El imitador del cantante internacional se despidió del escenario tras una audición llena de entrega, pero con dificultades de afinación.
Actualizado el: 08 noviembre 25 | 11:51 pm
En “Yo Soy”, Thimothé llegó desde Cusco para interpretar a Bruno Mars, pero su presentación no logró convencer al jurado. Ricardo Morán fue el primero en pronunciarse y no dudó en decir: “Ha estado tremendamente desafinado, la afinación se nos quedó allá”, votando que no.
Por su parte, Jely Reátegui destacó su entusiasmo y coraje al subir al escenario: “Yo creo que no ha sido un error que vengas, has demostrado muy buena actitud y mucha entrega, y eso es muy valiente”, aunque también señaló que “la imitación no estaba” y le recomendó tomar clases de canto para fortalecer su técnica. “Condiciones hay, solo hay que encaminarlo, estudiar y ser perseverante”, añadió con ánimo.
Finalmente, los tres jurados se despidieron de él entre palabras de aliento, deseándole suerte y animándolo a no rendirse.
¿Podrá volver más preparado en una próxima temporada? 🎤 ¡No te pierdas todo lo que sucede en Yo Soy!
