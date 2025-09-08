En el reciente episodio de Yo Soy 2025, un nuevo participante, Yuzuki Malpartida, se presentó con una historia única: su nombre proviene de un dorama japonés que su madre vio. “Al principio no me gustaba, pero después me di cuenta de que es un nombre diferencial y me ayuda a que me reconozcan rápidamente”, confesó el joven, quien aseguró que “es particularmente único”.

Ricardo Morán no tardó en profundizar en el significado del nombre de Yuzuki, afirmando: “Yuzuki es un nombre japonés que significa ‘Luna de diciembre’ y también es un barco de la armada imperial japonesa”. Un detalle interesante que dejó a todos reflexionando sobre la carga cultural detrás de su nombre.

Pero el impacto no solo vino por su nombre. Yuzuki llegó al escenario con un look muy característico: polo de manga cero, guitarra y el típico bigote de Camilo. Su imitación del cantante colombiano dejó a más de uno sorprendido, aunque no sin polémica.

Carlos Alcántara fue uno de los primeros en dar su veredicto: “A mí me parece que tu imitación es cercana”, y tras una breve reflexión agregó: “Me convenciste y te voy a decir que sí”. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Jely Reátegui no dudó en ser más crítica: “Tuviste algunas desafinaciones y yo voy a decir que no”, dejando en suspense el futuro del participante.

Por fortuna, la balanza se inclinó a favor de Yuzuki, ya que Ricardo Morán también le dio su sí, lo que le permitió pasar a la siguiente ronda del concurso.

¿Será Yuzuki Malpartida un competidor fuerte en las siguientes etapas? ¿Cómo calificarías su imitación de Camilo? ¡No te pierdas las próximas sorpresas en Yo Soy 2025!

