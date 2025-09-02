En Yo Soy 2025, Lucero Romas, una joven de Ancash, llegó al casting con una historia interesante: “En mi ciudad tenemos mucho turismo, El Huascarán, la Laguna 69, Llanganuco y mucho más”, empezó contando.

La participante no solo vino a imitar a Brunella Torpoco, sino que también sorprendió al jurado con su variada lista de oficios. “Trabajo como comunicadora social de lunes a viernes, soy distribuidora de óvulos para mujeres y soy mil oficios”, mencionó. Y, como si fuera poco, agregó: “Los domingos hago teatro independiente”.

Cuando Lucero subió al escenario para interpretar la canción de Brunella Torpoco, el jurado tuvo opiniones divididas. Jely Reátegui destacó: “Creo que tienes buen oído y se ve que eres chamba, hay mucho que mejorar, pero voy a decir que sí porque eres un buen talento”.

Carlos Alcántara también fue positivo: “Eres digna representante de Ancash, yo también diré que sí”. Sin embargo, Ricardo Morán fue más crítico: “Te diría que no, pero te doy la bienvenida a la siguiente etapa”.

