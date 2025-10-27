En el escenario de Yo Soy, una participante presentó una historia que emocionó a todos antes de cantar. “Soy agrónoma y cultivo mis propias tierras”, contó con orgullo. Luego agregó: “En la actualidad estudio artes plásticas”.

Con voz firme, compartió un momento difícil de su vida: “Tuve una enfermedad rara que afectó mi cuerpo y mis cuerdas vocales, ahora la vida me ha dado otra oportunidad y no la voy a desaprovechar”.

Tras su interpretación, Ricardo Morán comentó: “Myriam Hernández vive una telenovela en el escenario y tú lo tienes clarísimo, me ha gustado mucho escucharte cantar, pero no encuentro al artista”. Sin embargo, Carlos Alcántara discrepó: “Se nota el sentimiento, yo te digo que sí”. Por su parte, Jely Reátegui opinó: “Yo no escuché el timbre, pero creo que con la sensibilidad que tienes, puedes lograrlo”.

A pesar del “no” inicial de Ricardo Morán, la participante avanzó de ronda, recibiendo el apoyo y la emoción del público.

¿Logrará conquistar al jurado en la siguiente etapa con su interpretación de Myriam Hernández? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!