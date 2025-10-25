En “Yo Soy”, María Alejandra La Cruz llegó al escenario lista para representar a la inigualable Whitney Houston. Tras permitirle cantar la canción completa (algo poco común en el programa) Ricardo Morán le preguntó por su formación vocal y quedó impresionado con su talento. Sin embargo, fue contundente al decirle: “Tienes un don increíble, pero como Whitney, no te pareces”, dándole un no.

Jely Reátegui también resaltó su gran voz, pero señaló que su postura y desenvolvimiento físico le jugaban en contra, afectando la potencia y proyección de su canto. Le recomendó entrenar más su técnica corporal y finalmente también le dijo que no.

Por su parte, Cachín Alcántara le sugirió cambiar de personaje, pues aunque reconoció su enorme potencial artístico, consideró que su imitación no lograba asemejarse lo suficiente a la diva estadounidense. Aun así, la participante recibió cada comentario con alegría y agradecimiento.

El jurado coincidió en que, si decide perfeccionar su imitación o dar un giro hacia un nuevo personaje, estarían encantados de verla regresar al programa.

¿Volverá María Alejandra a intentarlo con una nueva artista? ¿Elegirá otro camino para brillar en el escenario? ¡No te pierdas todo lo que sucede en “Yo Soy” por Latina! 🎤✨

