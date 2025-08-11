En un nuevo episodio de Yo Soy, Luis Vehara llegó con mucha energía y una sorprendente mezcla de talentos. “He ganado concursos de festejo, baile moderno y kpop”, comentó el participante antes de comenzar. Jely Reátegui, emocionada por su afición al kpop, le pidió que bailara algo de Super Junior, a lo que Luis respondió con un impresionante baile al estilo de la famosa agrupación.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que, tras unos segundos de danza, Luis cambió radicalmente de rumbo y, con una gran sonrisa, declaró: “Yo Soy Deyvis Orosco del Grupo Néctar”. La sorpresa fue total, y Jely Reátegui no pudo evitar comentar: “Gracias por este momento, pero está un poco lejos de la imitación”.

A pesar de su esfuerzo, la imitación de Luis no logró convencer al jurado, y lamentablemente no obtuvo el visto bueno para avanzar a la siguiente ronda.

¿Logrará Luis Vehara encontrar el personaje adecuado para conquistar al jurado en una futura audición? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy!

