En “Yo Soy”, Emir García llegó al escenario con mucha emoción, decidido a demostrar su talento en su imitación de Tony Dize. Desde el inicio, se mostró agradecido con quienes lo animaron a presentarse al casting, lo que llenó de entusiasmo a Cachín, quien destacó su actitud y su imitación, dándole el sí sin dudarlo.

Por su parte, Jely Reátegui lo felicitó por su desempeño, pero le aconsejó “ver a detalle todos los videos del artista original y comenzar a adoptar sus gestos y movimientos corporales” para fortalecer su caracterización. Con esa recomendación, también le dio el sí.

Finalmente, Ricardo Morán no dudó en unirse a sus compañeros y le otorgó el sí, sellando su pase a la siguiente etapa del programa.

¿Podrá seguir sorprendiendo al jurado con su evolución en las próximas galas? ¡Descúbrelo en Yo Soy, solo por Latina!

