Yo Soy vivió un momento inesperado cuando un participante, conocido en su barrio como “Papá Chacalón”, se presentó en el casting con una mezcla de humildad y entusiasmo. “Hago shows infantiles”, dijo entre risas, provocando sorpresa en Ricardo Morán.

La historia se tornó aún más interesante cuando reveló: “Llevo preparando un año y medio la imitación”, respondiendo a la curiosidad de Mauri Stern. Y sin más rodeos, lanzó su grito de guerra: “Yo Soy Chacalón”, para luego interpretar con fuerza el clásico “María Teresa”.

La energía fue tal que Mauri Stern, visiblemente emocionado, exclamó: “¡Cuando Chacalón canta, los cerros bajan!”. A pesar de la entrega, Ricardo Morán fue más cauto: “Siento que a la voz le falta recorrido, historia, cuerpo, pero quizá se pueda lograr con trabajo actoral. Estoy en duda”.

Sin embargo, Mauri Stern fue el primero en darle el sí, y para sorpresa de muchos, Jely Reátegui y finalmente Ricardo Morán también le dieron el pase a la siguiente ronda.

¿Será este Papá Chacalón capaz de llenar los zapatos del ídolo del pueblo en las galas? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

