Yo Soy continúa reuniendo talentos de todas las edades para su primera temporada del 2025 y esta vez fue el turno de Carlos Flores, quien llegó al escenario con sombrero y camisa, caracterizado como Javier Solis. “En la familia todos cantamos, desde muy pequeños todos lo hacemos”, comentó, revelando que es el padre de Carliz Flores, la joven que en la gala anterior imitó a Gloria Estefan y logró clasificar a la siguiente ronda.

Carlos interpretó “El Loco”, uno de los temas más icónicos del cantante mexicano. Sin embargo, su presentación dejó algunas dudas en el jurado. Aun así, Carlos Alcántara fue claro: “Con lo que he visto, estoy convencido y yo te digo que sí”.

Luego, el participante intentó convencer al resto del jurado con una segunda canción: “Se te olvida”. Pero apenas comenzó, Ricardo Morán lo interrumpió: “Paremos, yo digo que sí”, sentenció con firmeza.

Finalmente, Jely Reátegui completó el veredicto: “Diviértete en el escenario, falta un poquito de potencia, pero también te diré que sí”.

Con tres votos a favor, Carlos Flores pasó a la siguiente etapa. ¿Podrá este Javier Solis venezolano brillar aún más en su próxima presentación? No te lo pierdas en los próximos episodios de Yo Soy.

