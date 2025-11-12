Antes de demostrar su talento en el set de “Yo Soy”, el imitador de Peso Pluma vivió un momento lleno de humor y ternura junto al jurado. Confesó sentirse “un poquito nervioso”, lo que dio pie a bromas y complicidad entre Ricardo Morán, Cachín y Jely. Entre risas, pidió hacer “un bailecito para soltarme”, provocando que Cachín se acerque a él a darle un abrazo, momento que terminó con Cachín imitando sus pasos, desatando carcajadas.

Sin embargo, el momento tomó un giro reflexivo cuando Ricardo Morán aprovechó para dedicar unas palabras llenas de admiración hacia Jely, destacando su talento y trayectoria: “Nosotros tenemos la fortuna de compartir esta mesa jurada con Jely, una extraordinaria actriz, gran comediante y muy detallista en su trabajo. Hay que valorar a las mujeres por su talento, y si al final le quieres decir que es hermosa, dile que es hermosa porque lo es también”, expresó Morán, generando aplausos en el estudio y una sonrisa emocionada de Jely.

El momento cerró con más risas cuando el participante protagonizó un espontáneo “pogo” con los jueces, asegurando que ya se sentía más tranquilo para cantar. Finalmente, se presentó con entusiasmo: “Para toda la racita, yo soy Peso Pluma”.

