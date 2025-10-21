Yo Soy 2025: Mentalista llega al casting para sorprender a Carlos Alcántara
El participante, que antes intentó hipnotizar a Renzo Schuller, regresó a Yo Soy para probar suerte imitando a un ícono del reggaetón.
Actualizado el: 21 octubre 25 | 11:42 pm
En Yo Soy, nunca se sabe qué tipo de talento aparecerá en el escenario. Esta vez, un mentalista llegó dispuesto a sorprender a Carlos Alcántara, jurado del programa, y a todos los presentes.
“Fui a Perú Tiene Talento para actuar como mentalista”, contó César Adauto, quien reveló además que en aquella ocasión “traté de hipnotizar a Renzo Schuller”. Pero esta vez, el artista quiso dejar los trucos mentales de lado para demostrar su talento musical.
“Vine antes a Yo Soy a imitar a Ricardo Arjona”, dijo antes de anunciar que ahora venía a “imitar a un ícono del reggaetón”: Vico C. Tras su interpretación, Daniela Darcourt comentó: “Yo te he sentido más a ti que a Vico C, pero tienes la actitud. A pesar de todo, te digo que no”.
Por su parte, Carlos Alcántara le dio un sí, mientras que Jely Reátegui coincidió con Darcourt y votó no, impidiendo que el participante avance a la siguiente etapa.
¿Volverá el mentalista con una nueva imitación para sorprender al jurado? No te pierdas los próximos castings de Yo Soy.
