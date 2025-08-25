En el escenario de Yo Soy, Leonardo Cárdenas, vestido con impecable traje de mariachi, se presentó diciendo: “Mi nombre es Leonardo Cárdenas y vengo desde Ate”. Con entusiasmo agregó: “Este traje me lo compré antes”, dejando ver que se toma su arte muy en serio. Estudia en el Conservatorio Nacional de Música y realiza presentaciones como mariachi, una combinación que prometía una audición inolvidable.

El joven decidió imitar a Pedro Fernández, nada menos que el compatriota de Mauri Stern, jurado invitado de la noche. El resultado fue una presentación llena de carisma, energía y aplausos, que rápidamente captó la atención de todos.

Tan impactado quedó Mauri Stern, que pidió ser el primero en comentar: “Tienes el mal del mariachi, cantas bien, eres muy simpático y tienes mucho carisma, es la audición más amena que he pasado, pero creo que tendrías que estudiar un poco más a Pedro”, dijo con honestidad. Luego, con pesar, agregó: “Esta noche con mucho cariño te tengo que decir que no”.

Jely Reátegui también reconoció su talento, pero fue clara: “Yo creo que te va a ir muy bien como tú mismo, lo haces muy bonito, pero para este programa en específico no es lo que estamos buscando”.

Por su parte, Ricardo Morán le dejó un mensaje alentador: “Eres muy carismático y divertido, disfruta porque la gente disfruta de ti”.

¿Fue este el no más difícil de la temporada? ¿Te lo vas a perder? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

