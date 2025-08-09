En su segunda presentación en Yo Soy, el imitador cautivó desde el primer acorde. El público no dejó de vitorearlo y el jurado lo observó sin pestañear, impresionados por su voz, interpretación y seguridad en el escenario.

Jely Reátegui y Cachín no dudaron en decirle: “Sí queremos ser TU AMANTE”, mientras Cachín lo puso como ejemplo de persistencia y le otorgó un rotundo “sí”.

Visiblemente emocionado, el participante confesó: “Es mi sueño estar en ‘Yo Soy’”, a lo que Ricardo Morán respondió: “Despierta, porque es realidad”. Con una sonrisa y sin dudarlo, Jely y Morán completaron el trío de votos afirmativos sin agregar ninguna crítica.

¿Seguirá Martín Torres conquistando al jurado con su voz? ¿Logrará llegar a la final como Camilo Sesto? No te pierdas todo lo que pasa en Yo Soy y descubre qué más nos trae esta temporada.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!