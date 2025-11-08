En “Yo Soy”, Diego Huanayqui llegó al escenario para transformarse en Marilyn Manson, interpretando con fuerza y presencia uno de los temas más icónicos del polémico cantante. Sin embargo, su audición generó comentarios mixtos entre los jurados.

Ricardo Morán fue el primero en opinar, señalando que “el timbre me parece irregular, hubo algunos problemas de afinación, pero no me parece un gran problema por los mismos movimientos erráticos de la interpretación”. No obstante, añadió que “en la interpretación física y coreográfica sí encontré imprecisiones”.

Cachín Alcántara coincidió parcialmente con Ricardo, pero resaltó el potencial del participante: “Con lo que vi en la audición tengo más que suficiente para querer verlo en la siguiente etapa”, dándole finalmente un sí.

Por su parte, Jely Reátegui destacó su talento vocal, aunque también señaló aspectos por mejorar: “Creo que tienes el talento para cantar esas canciones, pero sí noté imprecisiones y te recomiendo trabajar tu interpretación corporal para la próxima”.

¿Logrará perfeccionar su caracterización y sorprender al jurado en su próxima presentación? 🤘 ¡Descúbrelo en los siguientes episodios de “Yo Soy”!

