En su audición de Yo Soy, Solange García sorprendió con su interpretación de Thamara Gómez. Ricardo Morán le recomendó “bajarle un poquito a la nasalidad” porque eso hacía que se fuera de la canción, aunque destacó que, por lo demás, su presentación le encantó, por lo que le dio el sí sin dudarlo.

A su turno, Jely Reátegui también le dio el sí, pero le pidió que no se asuste al presentar, porque desean ver a los artistas imitar disfrutando del escenario y de lo que hacen. Finalmente, Cachín Alcántara completó el pase de Solange, otorgándole el tercer sí, convencido de su gran potencial para lo que viene en la competencia.

¿Seguirá Solange sorprendiendo con su talento en la imitación de la querida cantante de cumbia? 🎶

