En el último episodio de Yo Soy 2025, un nuevo imitador de Bryan Arámbulo llegó a la competencia dispuesto a dejarlo todo sobre el escenario. “Vengo desde Pucallpa, actualmente radico en Lima”, comentó el participante, quien compartió su historia de esfuerzo: vendía frutas y ahora canta los fines de semana, viviendo en la capital desde hace solo un año.

Durante su presentación, el imitador también hizo una propuesta muy peculiar: “Si es que paso, te traigo un juane con tacacho, cecina y patacón”, provocando una sonrisa entre los jurados. “A veces trabajo cantando como el personaje al que voy a imitar”, agregó con humildad y confianza.

Al escuchar la interpretación, Ricardo Morán reconoció el esfuerzo, destacando: “Es bien parecido tu timbre de voz y la actuación está bien hecha”, aunque también señaló algunas desafinaciones durante su actuación. Por su parte, Carlos Alcántara opinó: “A mí me parece que el timbre es muy parecido, de todos los imitadores de Bryan Arámbulo que han pasado…”, pero fue interrumpido antes de poder concluir su análisis.

Finalmente, el esfuerzo del participante fue recompensado. Todos los jurados, a pesar de algunas observaciones, le dieron el sí, lo que lo llevó a la siguiente etapa del concurso.

¿Será este imitador el nuevo favorito del público? ¿Qué opinas de su interpretación de Bryan Arámbulo? No te pierdas más sorpresas en Yo Soy 2025.

