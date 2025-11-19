Al regresar al escenario de “Yo Soy”, Luis Munives decidió iniciar su presentación de una manera completamente inesperada: hipnotizando a Franco. Desde el primer instante, se acercó con calma y comenzó a hablarle al jurado mientras intentaba llevarlo a un trance: “Cuando yo te toque… te relajarás, ¿verdad? Estás sudando, estás nervioso”. El ambiente se tensó cuando añadió: “El diez no existe… solo tienes nueve dedos”, mientras Franco asentía cada vez más relajado.

El momento subió de intensidad cuando le dijo: “Te pesan los párpados… nuevamente duermes, tranquilo y relajado”, provocando la reacción inmediata del jurado y del público. Tras varios toques en la frente y en el cuello, Franco abrió los ojos y aseguró sentirse “bastante bien, la verdad”, mientras el imitador sonreía confiado en su “magia”.

Solo entonces vino el cierre del truco. El artista respiró profundo, dio un paso al frente y respondió al pedido del jurado: “Yo soy Frankie Ruiz”, iniciando su audición con toda la fuerza del salsero.

