En Yo Soy, tras la explosiva imitación de Karol G, Cachín le preguntó a Marsella Ramos si podría transformarse en Rosalía. Entre risas, aceptó el reto. Luego de algunas bromas, Ricardo Morán le dio paso: “Dinos quién CREES que eres y canta”.

La presentación no defraudó: con su energía desbordante, Marsella venció incluso al Espartano, quien, por primera vez, “renunció” a su labor en pleno set. El caos, las risas y la sorpresa se apoderaron del escenario.

Aunque la respuesta del jurado fue negativa, dejaron claro que todos disfrutaron su actuación. Ricardo Morán quiso darle unas sugerencias para canalizar su energía y personalidad tan particular y genuina: “No se me ocurre ahora porque estoy un poquito en shock, estoy un poquito con estrés post traumático” “A los directores y profesores de arte nos cuesta mucho que los alumnos crezcan. A ti te sobra (…) y eso es algo que cualquier profesor le gustaría tener”.

Cachín también destacó su entrega: “Lo que necesitamos es el 100% de entrega, y tú tienes el 200%. Más allá de que se parezca o no el personaje, tu entrega es total, participas de todos los juegos y nos haces reír”. Finalmente, la despidió con un “no” pero entre aplausos, llamando a todo el set para reconocer su entusiasmo.

