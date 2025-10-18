En “Yo Soy”, Melissa Ángeles llegó al set para rendir homenaje a Alejandra Guzmán, demostrando desde el primer instante su fuerza y presencia escénica. Su interpretación no pasó desapercibida para Daniela Darcourt, quien destacó que estuvo “increíble” y elogió su actitud, seguridad y el uso de todos sus recursos. Sin embargo, le sugirió “meterle más fuerza a las terminaciones de las frases” para reflejar mejor la potencia característica de la cantante original. Finalmente, le dio el sí.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió con Daniela, añadiendo que debía “buscar más naturalidad en sus movimientos”, ya que aunque estaban bien estudiados, necesitaban fluir de manera más orgánica. También le otorgó el sí.

Finalmente, Cachín reconoció su talento y le recomendó trabajar en los agudos y en la fuerza vocal, pero la felicitó por su desempeño y le dio el sí final, asegurando su pase a la siguiente etapa del concurso.

¿Seguirá Melissa conquistando al jurado con su poderosa imitación? ¡Descúbrelo en Yo Soy, solo por Latina!

