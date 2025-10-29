En el set de Yo Soy, Casey Calcina llegó dispuesta a encarnar a Mon Laferte y logró cautivar con su voz desde los primeros segundos.

Ricardo Morán destacó que “cantó muy bonito” y que fue “una muy buena audición”, resaltando que su tono era muy similar al de la artista original y que, a medida que avanzaba, las pequeñas desafinaciones iban desapareciendo. No obstante, le señaló que en el aspecto interpretativo aún tenía trabajo por hacer: “Mon Laferte, además de ser pícara y sensual, tiene una energía oscura muy presente, y eso te está faltando”, le dijo, dejándole de tarea explorar esa faceta. Aun así, le dio un sí.

Jely Reátegui coincidió con Ricardo y le recomendó ver los videos personales que la cantante comparte en redes sociales para nutrir mejor su interpretación. “Abraza esa oscuridad y diviértete con ella”, le aconsejó antes de darle también un sí.

Finalmente, Cachín Alcántara no dudó en sumarse al entusiasmo, asegurando que la incluía “en la lista de sus caballitos ganadores” y otorgándole su sí. Así, la participante consiguió tres votos positivos y el aplauso general del público.

¿Crees que Casey logrará desarrollar esa energía oscura de Mon Laferte en las siguientes galas? 🌹 No te pierdas su evolución en los próximos episodios de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!