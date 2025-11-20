Yo Soy 2025: !La explosiva batalla entre Deyvis Orosco, Michael Jackson, Eros Ramazzotti y más!
En una gala decisiva, estos imitadores lo dieron todo para asegurar uno de los 24 puestos.
El ambiente estaba cargado desde el primer instante y, en medio de esta nueva etapa de versus, las voces se elevaron con fuerza cuando el imitador anunció: “Yo soy Deyvis Orosco”. Desde ahí, la emoción explotó. En plena interpretación momentos intensos marcaron el inicio de una gala que se volvió impredecible. Su presentación cerró entre aplausos antes de que el jurado recordara que “de este grupo de diez solo quedarán algunos, o quizás ninguno”.
La tensión creció cuando apareció el siguiente competidor anunciando “Yo soy Michael Jackson”, seguido de un firme “Yo soy Eros Ramazzotti”, ambos intentando asegurar su permanencia en la competencia. Cada presentación subió la vara un poco más y dejó en claro que ahora cada segundo en el escenario importa.
¿Quién logrará mantenerse firme en esta etapa de versus? ¿Qué nuevas sorpresas traerán los próximos enfrentamientos? No te pierdas todo lo que viene en “Yo Soy“.
