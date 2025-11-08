En “Yo Soy”, Moshé García llegó al escenario para interpretar a Robert Smith, vocalista de The Cure, todo tras imitar en un anterior casting a Raphael, cambio que desató la impresión de los jurados.

Su primera presentación generó curiosidad en los jurados, especialmente en Jely Reátegui, quien comentó: “Dentro de su mirada indirecta donde parece que está disociando constantemente, hay mucha más intensidad… está muy tímido, pero este personaje tiene esa misma fuerza, ese fuego. ¿Tienes otra canción?”.

El participante aceptó el reto y volvió a cantar, logrando un cambio notorio. Ricardo Morán destacó la mejora: “La indicación de Jely ha sido precisa, le has metido energía a la falta de energía (…) lo has hecho muy bien en esta segunda canción, la voz también ha estado mejor, yo voy a decir que sí”.

Por su parte, Cachín Alcántara no solo le dio el sí, sino que lo consideró su favorito: “Ahora eres mi caballito ganador. Solo quiero que me cumplas un sueño: que cantes una canción de The Cure, pero como Raphael”.

Finalmente, Jely Reátegui cerró con elogios: “Eres muy talentoso, tienes una calidad interpretativa muy interesante… te sugeriría que incorpores más fuerza y te lo creas más”.

Con tres votos afirmativos, Robert Smith pasó a la siguiente etapa y se ganó el aplauso del público.

¿Podrá seguir sorprendiendo en la competencia con su estilo tan particular? 🌙 ¡No te pierdas todo lo que sucede en “Yo Soy”!

