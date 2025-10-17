En el escenario de Yo Soy, Kimberly Pimentel llegó decidida a conquistar al jurado con su imitación de Karol G, y lo logró. Desde su entrada, demostró seguridad, estilo y una gran conexión con el público, dejando en claro por qué es una de las imitadoras más reconocidas de la “Bichota” en el país.

Jely Reátegui fue la primera en comentar: “Falta afinar un poquito más en el timbre, pero eso es un detalle, todo lo demás está muy bien logrado”, dijo, resaltando además los parecidos físicos que compartía con la cantante original. Por eso, no dudó en darle un sí.

Luego, Cachín elogió su presencia y actitud en el escenario, afirmando con entusiasmo: “Si hubiera un botón para mandarte directo a la final, yo te mandaba de frente”, aunque recordó que todavía tiene que luchar para llegar hasta allí. Finalmente, Ricardo Morán coincidió con Jely en los ajustes del timbre y le aconsejó: “No te confíes por tu carrera como imitadora de Karol G, aún hay cosas que trabajar”, dándole la bienvenida a la siguiente ronda.

