Katty Lapa vive en Lima, pero lleva Ayacucho en el corazón. Su reencuentro con sus raíces comenzó al integrarse a una comparsa de carnavales, donde descubrió la fuerza del folklore y un nuevo amor: las tunantadas.

En el escenario se presentó como imitadora de Amaranta en el programa. Su interpretación fue muy emotiva, aunque Jely Reátegui señaló que aún debía trabajar el timbre y la carga melancólica característica de la artista. Aun así, la jurado destacó su entrega y le dio un “sí”, mientras Ricardo Morán optó por el “no”.

La decisión final quedó en manos de Carlos Alcántara, quien le dio la oportunidad de continuar en competencia. Con ello, Katty Lapa abrió un nuevo espacio para el folklore ayacuchano en Yo Soy.

