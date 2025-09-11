En la última edición de Yo Soy, la competencia se puso intensa cuando Marjhorie Sánchez y Reyshell Cruz llegaron a la segunda ronda con el objetivo de convertirse en la imitadora oficial de Daniela Darcourt en esta temporada.

Ambas concursantes interpretaron sus temas con gran entrega y lograron emocionar al público. Sin embargo, la decisión final sorprendió a todos en el set.

“En esta oportunidad ninguna de las dos pasa a la siguiente ronda”, anunció Carlos Alcántara, dejando impactados a los presentes y generando debate entre los seguidores del programa.

¿Quién crees que será la próxima gran voz que conquiste al jurado? Descúbrelo en los siguientes episodios de Yo Soy Latina.

