En una nueva edición de Yo Soy, Leonor Jáuregui se presentó con una mezcla de nervios y emoción. “Soy ingeniera civil, pero también me dedico al canto”, contó antes de su audición. Luego añadió: “Tengo años cantando y algunas personas me dijeron que me anime a imitar a esta artista y aquí estoy”.

La participante eligió imitar a Karina Benites, vocalista del grupo Amaranta, y su interpretación generó opiniones divididas entre los miembros del jurado. Carlos Alcántara comentó: “Cuando empezaste te sentí insegura, pero luego te plantaste mejor en el escenario”.

Sin embargo, Ricardo Morán decidió darle un “no”, mientras que Jely Reátegui votó a favor. Finalmente, Carlos Alcántara también dijo que no, impidiendo que Leonor avanzara a la siguiente etapa.

¿Volverá Leonor a intentarlo con una nueva interpretación de la voz de Amaranta? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!