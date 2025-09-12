En las pre galas de Yo Soy, un nuevo grupo de concursantes se presentó en el escenario con la esperanza de asegurar su lugar en la siguiente ronda. Entre ellos estuvieron Joseph Sánchez (César Vega), Alberto Ramón (Nacho), Saúl Contreras (Álvaro Torres), Juan Quiñones (Leonardo Favio), Brandon Jesús (Barry Manilow), Katherine Zegarra (Denisse Guerrero de Belanova), Lesly Becorena (Ruth Karina), Jesús Cabrera (Brian Johnson de AC/DC), Yaneth Higuera (Natalia Jiménez) y Gloria Mori (Gilda).

En medio de la tensión, Ricardo Morán fue claro con sus decisiones: “Pido que dé un paso adelante Natalia Jiménez, César Vega, Ruth Karina, Álvaro Torres, Brian Johnson, Barry Manilow… Muchas gracias pero el jurado no los invita a continuar a la siguiente ronda”, expresó, dejando sorprendidos a los participantes.

Luego, el juez confirmó quiénes lograron avanzar: “Nacho, Leonardo Favio, Denisse Guerrero y Gilda pasan a la siguiente ronda”, anunció desatando la emoción y celebración en el escenario.

¿Seguirán sorprendiendo los jurados con más eliminaciones inesperadas? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

