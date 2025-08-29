En el escenario de Yo Soy, una joven de 21 años se presentó con un reto arriesgado: imitar al vocalista de Tokio Hotel, Bill Kaulitz. “Mi nombre es Adriana Quispe y me dedico a la panadería y pastelería”, contó emocionada, mencionando que prepara brownies, donuts, hojaldres y tortas.

La concursante reveló además su vínculo con la música: “Desde los 11 años comencé en un coro católico en mi barrio y desde los 19 me matriculé en clases de canto”, explicó. Su interpretación sorprendió al jurado por la complejidad del artista elegido.

Tras su audición, Ricardo Morán comentó: “Siento las clases de canto, pero creo que ese artista no es una buena elección porque todos tus graves han desaparecido”, aunque le pidió que regrese porque tenía condiciones para crecer. Por su parte, Mauri Stern aconsejó: “Si te gusta cantar, trata de elegir a un artista que tenga un registro vocal al tuyo”, alentándola a seguir trabajando en su camino artístico.

¿Volverá Adriana con un nuevo artista y logrará conquistar al jurado de Yo Soy? No te pierdas las próximas presentaciones del programa.

