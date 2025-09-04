Yo Soy sigue recorriendo el Perú y esta vez llegó a Chiclayo, donde un joven bailarín dejó boquiabierto al jurado. “Yo Soy César Piscoya, y le he puesto una pausa a mis estudios de música para estar aquí”, dijo al inicio de su audición, donde confesó que trabajaba como bailarín en elencos artísticos, shows de horas locas y matrimonios.

“Me gusta interpretar a cantantes antiguos”, agregó, mientras el jurado intentaba adivinar de quién se trataba. Fue Ricardo Morán quien lanzó la primera pista: “¿Empieza con J?”, a lo que el joven asintió con una sonrisa, revelando finalmente que venía a imitar a José José.

Tras su presentación, Morán comentó: “Hay un parecido y cantas bonito. No te pareces en nada físicamente a José José, pero yo voy a decir que sí, la imitación vocal está ahí”. A su vez, Jely Reátegui también quedó encantada: “Está muy bonito y tienes un timbre de voz parecido, yo también diré que sí”. Finalmente, Carlos Alcántara (Cachín) también le dio el visto bueno.

¿Logrará César llegar a la gran final con su imitación de José José? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy.

