En “Yo Soy”, Héctor Corrales llegó al escenario para interpretar a Josimar, desatando una verdadera fiesta con su imitación cargada de sabor y energía. Desde el primer momento, el jurado no pudo evitar disfrutar de su presentación.

Ricardo Morán, con una gran sonrisa, destacó: “Muy linda audición, Héctor, muy bien cantado, tiene su timbre muy claro, muy cercano al de Josimar, pero muy limpio también tuyo (hay que trabajar para sacarlo un poco). Eres muy talentoso y yo voy a decir que sí, de cajón”.

Por su parte, Jely Reátegui no dudó en elogiar su interpretación: “Cuando el equipo de redes haga un clip con tu audición, la gente va a poner: ‘Es más Josimar que Josimar’. Eso es lo que van a decir porque para mí también es un sí. Mucho sabor, muy paja lo que has hecho”.

Finalmente, Cachín Alcántara selló el momento con humor y entusiasmo: “Yo ya estoy dibujando un caballito al lado de tu nombre, tienes tres ‘sí’”.

El público celebró con aplausos y risas el resultado, mientras el imitador festejaba su pase a la siguiente etapa.

¿Seguirá sorprendiendo con su voz y ritmo en las próximas galas? 💃 ¡Descúbrelo en los siguientes capítulos de “Yo Soy”!

