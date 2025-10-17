En una nueva edición de Yo Soy, Josephina Sánchez llegó al escenario para interpretar a la recordada Alicia Delgado, cautivando al público con su presencia y potente voz. Sin embargo, a pesar de su entrega, el jurado coincidió en que su presentación se alejó del timbre y esencia de la artista original.

Ricardo Morán fue el primero en pronunciarse: “Te estoy escuchando a ti, no a la imitación de Alicia Delgado. No lo has cantado mal, pero lo has cantado como tú”, expresó, para luego darle un no, aunque deseándole mucha suerte en su carrera musical.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió con Ricardo y resaltó su autenticidad: “Si sigues tu propio camino, podrías crear un personaje netamente tuyo que te iría excelente con tu carisma y personalidad”, afirmó, dándole también un no, pero destacando su gran talento vocal. Finalmente, Cachín reafirmó la decisión de sus compañeros y la animó a seguir creciendo como artista original, apostando por su propia identidad musical.

🎤 ¿Seguirá Josephina el consejo del jurado y emprenderá su camino como cantante original? No te pierdas lo mejor del talento nacional en Yo Soy, solo por Latina Televisión.

