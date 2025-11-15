Yo Soy 2025: imitador de José José no logró CONVENCER al jurado en su primera presentación
Aunque mostró una base vocal prometedora, aún le falta consolidar varios aspectos para avanzar.
Actualizado el: 15 noviembre 25 | 11:12 pm
Durante la reciente emisión de “Yo Soy”, Roberto Zuñiga llegó al escenario decidido a convertirse en José José, destacando por un timbre que llamó la atención del jurado.
Sin embargo, Ricardo Morán le señaló que necesitaba “trabajar en la imitación corporal”, explicando que aunque el timbre era un plus, aún debía pulirse para que la interpretación fuera sólida. A pesar de darle un no, lo invitó a seguir practicando, perfeccionar los otros aspectos y no dejar de trabajar en su propuesta.
Por su parte, Cachín Alcántara coincidió en algunos puntos con su compañero, pero decidió darle el sí, asegurando que veía en él una buena base para construir una imitación convincente con tiempo y preparación.
El voto decisivo quedó en manos de Jely, quien comentó que, para ella, todavía faltaban distintos aspectos por mejorar y que, pese al timbre, la imitación no terminaba de convencerla, por lo que finalmente votó no.
¿Podrá Roberto regresar con una imitación más completa? ¿Logrará capturar la esencia del “Príncipe de la Canción” en una próxima presentación? ¡No te pierdas lo que seguirá pasando en Yo Soy!
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!