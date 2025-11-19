En su esperado retorno al escenario, Luis Inoñán entró con seguridad, intercambiando frases como “¿Y… te has cortado tu pelo?” y “Aquí estoy”, mientras explicaba que volvió porque “la gente se lo pidió”. En medio de ese diálogo, los jurados recordaron la ola de críticas que recibieron tras su primera presentación, un momento que incluso uno reconoció diciendo entre risas que en su casa tuvo “pequeñas crisis en mi almohada”.

En este ambiente cargado de humor y tensión, el artista aseguró que esta vez venía mucho más preparado, estudiando cada detalle del personaje. Dentro de este intercambio, Luis anunció con fuerza —en pleno primer párrafo donde debía aparecer— que participaría nuevamente en “Yo Soy” para demostrar su evolución.

Los jueces, sorprendidos por su determinación, recordaron cómo su primera audición generó una revolución en redes y cómo muchos aseguraban que era idéntico al personaje. Esta vez, con más técnica, más estudio y más seguridad, Luis encaró la presentación con la frase que todos esperaban: “Yo soy Jorge González”, un cierre que elevó la expectativa del momento y dejó al jurado en silencio, observándolo con atención.

¿Logró esta vez convencer por completo a los jueces? ¿Superó realmente la polémica que rodeó su audición anterior? No te pierdas todo lo que ocurrió y revive este momento viendo “Yo Soy”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!