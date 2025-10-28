En el set de Yo Soy, Yordan Valle llegó para imitar a Jerry Rivera y sorprendió al jurado desde el inicio. Cachín Alcántara detuvo la presentación, entusiasmado, para pedirle una segunda canción.

Tras escucharla, Ricardo Morán destacó que “la segunda sonó mucho más parecida”, señalando que imitó a un Jerry Rivera joven de los 90, una elección que calificó como muy buena y estratégica. Aunque reconoció que la imitación iba por buen camino, le recomendó corregir los movimientos porque “Jerry no se mueve mucho como tú”, dándole el sí.

Asimismo, Jely Reátegui celebró su desempeño, pero le sugirió entrenar físicamente para lograr el comportamiento corporal del salsero original: “No seas tan ligero, un poco más de peso en escena”, aprobándolo también. Finalmente, Cachín reafirmó su apoyo con otro sí, haciendo que el participante agradeciera feliz el pase a la siguiente ronda.

¿Logrará perfeccionar esos detalles y seguir conquistando al jurado? ¿Qué sorpresas traerá en su próxima presentación? No te pierdas todo lo que se viene en Yo Soy.

